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Петербуржец арестован на пять суток за демонстрацию татуировки со свастикой

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© pexels.com

© pexels.com

Житель Петербурга получил пять суток ареста за публичную демонстрацию татуировки с изображением свастики, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 24 июля около 2:15.

По данным суда, Федор Белов «демонстрировал татуировки на лице и груди, находясь в общественном месте без верхней одежды», приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что на груди у мужчины изображена свастика, а на лбу — руна Вольфсангель, которая использовалась в символике Третьего рейха.

Признав свою вину и раскаявшись, Белов объяснил, что тату были сделаны из-за юношеского максимализма. Он добавил, что тяжелая финансовая ситуация не позволяет ему свести татуировки. В настоящее время он работает официантом в кафе «Евразия», отмечается в сообщении.

Подсудимый также рассказал, что оказался на улице с голым торсом случайно: «был пьян, было жарко, торопился встретить друга».

Как писал ранее «Ридус», Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.

Также сообщалось, что правоохранительные органы занялись проверкой появившейся в СМИ информации о продаже в магазине Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой.

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