найти ×
   
  • USD -0.29
    75.18
  • EUR -0.10
    89.04
СохранитьСохранено0
×

304878

«Кто-то заврался»: юрист указал на несовпадение фактов в деле Навального

Small f632c44589

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в организме блогера Алексея Навального нашли яд. А еще СМИ утверждает, что отравляющие вещества также были «найдены на бутылке, из которой он пил».

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло обратил внимание, что информация о бутылке не соответствует ранее озвученным фактам. Он напомнил, что Алексей Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, в день предполагаемого отравления вообще ничего не пил, кроме горячего чая, сообщает газета «Взгляд».

«До этого ни о какой бутылке не сообщалось. Вам не кажется, что кто-то уже совсем заврался?» — задался вопросом Ремесло.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру и политическому деятелю Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального неоднократно обвиняли омских врачей в том, что они, выполняя распоряжения сотрудников спецслужб, якобы намеренно препятствовали транспортировке блогера в Германию. Однако, как следует из опубликованной хронологии нахождения Навального в омской больнице, в задержке с транспортировкой виноваты исключительно немецкие медики, которые прибыли в Россию, чтобы сопроводить блогера до Берлина. Подробнее об этом читайте в материале «Ридуса».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
122742738читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
24240176читать позжечитаю позже

главное


Общество
Мифы о COVID-19 начали сливаться с теорией заговора QAnon

Сторонники двух вирусных течений все чаще сходятся в Сети и в реальности.

-2010148читать позжечитаю позже

Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет02 сентября

Об этом рассказали торфяники острова Святого Матвея.

004850читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM