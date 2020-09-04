«Кто-то заврался»: юрист указал на несовпадение фактов в деле Навального

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в организме блогера Алексея Навального нашли яд. А еще СМИ утверждает, что отравляющие вещества также были «найдены на бутылке, из которой он пил».

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло обратил внимание, что информация о бутылке не соответствует ранее озвученным фактам. Он напомнил, что Алексей Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, в день предполагаемого отравления вообще ничего не пил, кроме горячего чая, сообщает газета «Взгляд».



«До этого ни о какой бутылке не сообщалось. Вам не кажется, что кто-то уже совсем заврался?» — задался вопросом Ремесло.



Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру и политическому деятелю Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального неоднократно обвиняли омских врачей в том, что они, выполняя распоряжения сотрудников спецслужб, якобы намеренно препятствовали транспортировке блогера в Германию. Однако, как следует из опубликованной хронологии нахождения Навального в омской больнице, в задержке с транспортировкой виноваты исключительно немецкие медики, которые прибыли в Россию, чтобы сопроводить блогера до Берлина. Подробнее об этом читайте в материале «Ридуса».