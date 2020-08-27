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Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

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Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение. Как удалось узнать журналистам от источников в медицинских кругах, немецкие врачи, которые экстренно прибыли за Навальным в Томск, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, и на несколько часов отложили вылет. Однако обо всем по порядку.

  • 21 августа в 12:10 самолет с немецкими медиками прилетел в Омск. После предложения проехать в клинику, где находился Навальный, они сказали, что осматривать пациента пока не намерены, а затем отправились в предоставленную им гостиницу.
  • В 16:00 сотрудники омской больницы приехали в гостиницу, чтобы проконсультироваться с зарубежными коллегами. В ходе разговора они еще раз предложили немецким врачам осмотреть Алексея Навального. На этом раз немецкие врачи согласились. В 17:00 они прибыли в больницу и до 19 часов проводили осмотр пациента совместно с омскими медиками. После этого российские врачи сообщили об отсутствии экстренной необходимости транспортировать Навального.
  • В 20:30 состоялся консилиум с участием врачей из Москвы. Специалисты пришли к общему выводу, что состояние Алексея Навального улучшилось, и его можно готовить к отправке в Германию.
  • В 23:00 началась подготовка пациента к транспортировке.
  • Зарубежные медики заявили, что самолет сможет вылететь в 8 утра 22 августа. Российские врачи предлагали перенести вылет на более раннее время, но врачи из Германии не пожелали рассматривать такой вариант.
  • Самолет вылетел из Омска ровно в 8 утра.

Издание «Коммерсантъ» обратилось в берлинскую клинику Charite, где находится сейчас Навальный, с просьбой прокомментировать обстоятельства, из-за которых транспортировка пациента затянулась почти на 20 часов. Ответа пока нет.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого находился блогер, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что у Навального токсическое отравление. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил утром. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — утверждает Ярмыш.

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