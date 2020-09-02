Российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов яда

Российские криминалисты не обнаружили в организме блогера Алексея Навального ядовитых и отравляющих веществ.

«Было проведено несколько экспертиз, и в рамках доследственной проверки никаких ядовитых, отправляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», — сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, основной диагноз, поставленный врачами Алексею Навальному, — это нарушение углеводного обмена и сопутствующий панкреатит, сообщает ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в министерство юстиции Германии запрос о правовой помощи в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона просит уточнить, как проходит лечение оппозиционного блогера.



В то же время прокуратура готова предоставить германской стороне результаты проведенных в России экспертиз по пациенту.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру и политическому деятелю Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального неоднократно обвиняли омских врачей в том, что они, выполняя распоряжения сотрудников спецслужб, якобы намеренно препятствовали транспортировке блогера в Германию. Однако, как следует из опубликованной хронологии нахождения Навального в омской больнице, в задержке с транспортировкой виноваты исключительно немецкие медики, которые прибыли в Россию, чтобы сопроводить блогера до Берлина. Подробнее об этом читайте в материале «Ридуса».

