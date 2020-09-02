Невролог о том, опасна ли для здоровья взошедшая сегодня «кукурузная луна»

Астрономы рассказали, что сегодня, 2 сентября, можно будет наблюдать «кукурузную луну» — необычное полнолуние, которое происходит всего раз в год.

«Ридус» пообщался с врачом-неврологом, членом Международного общества по изучению головной боли Кириллом Скоробогатых, который объяснил, стоит ли опасаться за здоровье в такое полнолуние.

То, что во время полнолуния или затмения болит голова, — это миф. Научных и медицинских подтверждений того, что погода и наше самочувствие как-то связаны, просто нет. Действительно, бывает так, что во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, но с чего вы взяли, что это не совпадение? Как врач советую вести дневник головных болей. Только так вы сможете установить причинно-следственную связь, а также понять, это разовые боли или систематическая мигрень. На самом деле голова может болеть по многим объяснимым причинам. Например, в начале менструального цикла, от голода и других факторов, — пояснил «Ридусу» врач.

Напомним, что полнолуние в сентябре 2020 года произойдёт на стыке 14 и 15 лунного дня. По астрономическому календарю луна достигнет полной фазы 2 сентября в 8:21 утра по московскому времени, но увидеть «кукурузную луну» невооруженным взглядом можно будет вечером, в 19:59 по московскому времени.



При чистом небе луна будет видна по всей территории России.

Почему луна стала кукурузной?

Такое необычное название этому событию дали много столетий назад индейцы, жившие на территории современной Северной Америки. Дело в том, что ежегодно в сентябре индейцы собирали урожай кукурузы, которая поспевала незадолго до полнолуния.

С тех пор первая осенняя полная Луна называется «кукурузной».

Так что не стоит сегодня беспокоиться о том, что из-за полнолуния у вас повысится давление или заболит голова. Лучше выходите вечером на улицу и любуйтесь полной и яркой луной!