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Невролог о том, опасна ли для здоровья взошедшая сегодня «кукурузная луна»

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Астрономы рассказали, что сегодня, 2 сентября, можно будет наблюдать «кукурузную луну» — необычное полнолуние, которое происходит всего раз в год.

«Ридус» пообщался с врачом-неврологом, членом Международного общества по изучению головной боли Кириллом Скоробогатых, который объяснил, стоит ли опасаться за здоровье в такое полнолуние.

То, что во время полнолуния или затмения болит голова, — это миф. Научных и медицинских подтверждений того, что погода и наше самочувствие как-то связаны, просто нет. Действительно, бывает так, что во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, но с чего вы взяли, что это не совпадение? Как врач советую вести дневник головных болей. Только так вы сможете установить причинно-следственную связь, а также понять, это разовые боли или систематическая мигрень. На самом деле голова может болеть по многим объяснимым причинам. Например, в начале менструального цикла, от голода и других факторов, — пояснил «Ридусу» врач.
© pixabay.com

© pixabay.com

Напомним, что полнолуние в сентябре 2020 года произойдёт на стыке 14 и 15 лунного дня. По астрономическому календарю луна достигнет полной фазы 2 сентября в 8:21 утра по московскому времени, но увидеть «кукурузную луну» невооруженным взглядом можно будет вечером, в 19:59 по московскому времени.

При чистом небе луна будет видна по всей территории России.

Почему луна стала кукурузной?

© pixabay.com

© pixabay.com

Такое необычное название этому событию дали много столетий назад индейцы, жившие на территории современной Северной Америки. Дело в том, что ежегодно в сентябре индейцы собирали урожай кукурузы, которая поспевала незадолго до полнолуния.

С тех пор первая осенняя полная Луна называется «кукурузной».

Так что не стоит сегодня беспокоиться о том, что из-за полнолуния у вас повысится давление или заболит голова. Лучше выходите вечером на улицу и любуйтесь полной и яркой луной!

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Половина российских фирм, перешедших на удаленку, отказались от нее

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© pixabay.com

© pixabay.com

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал итоги исследования о российских компаниях, которые продлили для сотрудников режим удаленной занятости, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19. В исследовании, проходившем с 24 по 30 августа, приняли участие представители 700 компаний.

Исследование показало, что по сравнению с маем, когда темпы распространения коронавируса достигли в России своего пика, число практикующих «удаленку» компаний в стране уменьшилось практически вдвое. Если в мае таких организаций было 59%, то по состоянию на конец августа — начало сентября — 28%.

Зачастую на удаленку переводят сотрудников отдельных специальностей — весь офисный персонал работает из дома только у 5% опрошенных работодателей. Чаще всего на работу из дома направляют программистов — так поступают 22% практикующих дистанционную занятость компаний. Эта практика к тому же позволяет IT-предприятиям привлекать больше специалистов, чем может вместить площадь их офисов.

Вторая по «дистанционности» профессия — бухгалтеры, которые работают удаленно в 19% компаний. 17% работодателей перевели на удаленку кадровиков, 16% - отдел продаж, 11% - службу маркетинга, столько же — колл-центры.

Работодатели выводят сотрудников на дистанционную занятость, ориентируясь не только на характер их работы. Часто на дому оставляют специалистов пожилого возраста, как наиболее уязвимых к COVID-19, или тех, кто живет далеко от рабочего места.

В августе сервис «Работа.ру» опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Дороже всего работодатель готов был платить главному по сториз в компании по производству смартфонов — ему предлагали от 250 тысяч рублей в месяц. Хорошо заработать удаленно могли также инженеры автоматизированного тестирования, кадровики, NET-разработчики и технические писатели.

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