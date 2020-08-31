Истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтикой

Три российских истребителя Су-27 из состава Балтийского флота поднимались 31 августа на перехват трех воздушных целей над Балтийским морем. Все объекты были идентифицированы. Это оказались стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Цели над нейтральными водами Балтики обнаружили средства контроля воздушного пространства. Объекты приближались к государственной границе России. На перехват были подняты самолеты из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы центра.

После того как американские самолеты удалились от российской границы, истребители вернулись на аэродром базирования. Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Национальном центре.

В этот же день, как ранее сообщали российские военные, Су-27 перехватил над Балтийским морем разведывательные самолеты Соединенных Штатов, Германии, Швеции и Дании.

После президентских выборов в Белоруссии и последовавших за этим событий заметно выросла активность разведывательной авиации стран НАТО у белорусских границ.