Активность авиаразведки у границ Белоруссии выросла вдвое

Более чем в два раза выросла активность разведывательной авиации над территорией соседних с Белоруссией стран. Рост «любопытства» настораживает и «наталкивает на размышления», заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

«Это заметно даже невооруженным взглядом, хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются», — цитирует слова Булавко «Интерфакс».

Полковник согласился, что рост активности можно объяснить проходящими в это время военными учениями, однако интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза.

«Это наталкивает на какие-то размышления», — добавил он.

Активизация разведки потенциального противника вызывает «некоторую настороженность» в Минобороны Белоруссии и «несколько напрягает». На каждый полет приходится реагировать, сопровождать, контролировать воздушное пространство.

«Вместе с тем, мы готовы к любым неожиданностям», — заверил Булавко.

24 августа причиной обмена гневными заявлениям между Литвой и Белоруссией стал инцидент с воздушными шарами, которые «перехватил» белорусский военный вертолет. Обе стороны заявили о «нарушении воздушного пространства».