Свидетель обвинения: Ефремов был один в машине в момент ДТП
- 31 августа 2020, 20:26
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Илья Бабиков, свидетель обвинения по делу Михаила Ефремова, заявил в Пресненском суде Москвы, что в момент смертельной аварии на Садовом кольце, актер был один в своем автомобиле. Его показания противоречат словам двух свидетелей защиты, которых суд также допросил 31 августа.
По словам свидетелей защиты, Ефремов был не один в машине и не сидел за рулем. Эти показания совпадают с заявлением Александра Кобца, сделанным ранее. Суд допросил и самого актера, но он не признает своей вины и не помнит событий того злополучного вечера.
Свидетель обвинения при этом утверждает, что он вместе с другом подбежал к автомобилю через десять секунд после аварии.
«Я открыл дверь с пассажирской стороны и осмотрел салон, а друг открыл водительскую дверь. Кроме водителя, там никого не было», — цитирует ТАСС слова Бабикова.
За рулем, как подтвердил он, находился именно Михаил Ефремов.
Также во время судебного заседания выяснилось, что Ефремов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Авария с участием автомобиля актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон. Находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров умер в больнице на следующее утро.
В крови актера после аварии нашли большую дозу алкоголя и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
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