Свидетель обвинения: Ефремов был один в машине в момент ДТП

Илья Бабиков, свидетель обвинения по делу Михаила Ефремова, заявил в Пресненском суде Москвы, что в момент смертельной аварии на Садовом кольце, актер был один в своем автомобиле. Его показания противоречат словам двух свидетелей защиты, которых суд также допросил 31 августа.

По словам свидетелей защиты, Ефремов был не один в машине и не сидел за рулем. Эти показания совпадают с заявлением Александра Кобца, сделанным ранее. Суд допросил и самого актера, но он не признает своей вины и не помнит событий того злополучного вечера.

Свидетель обвинения при этом утверждает, что он вместе с другом подбежал к автомобилю через десять секунд после аварии.

«Я открыл дверь с пассажирской стороны и осмотрел салон, а друг открыл водительскую дверь. Кроме водителя, там никого не было», — цитирует ТАСС слова Бабикова.

За рулем, как подтвердил он, находился именно Михаил Ефремов.

Также во время судебного заседания выяснилось, что Ефремов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Авария с участием автомобиля актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон. Находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров умер в больнице на следующее утро.

В крови актера после аварии нашли большую дозу алкоголя и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.