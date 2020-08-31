В суде сообщили, что Ефремов уже привлекался к уголовной ответственности
- 31 августа 2020, 19:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова выяснилось, что актер ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Эта информация прозвучала 31 августа в Пресненском суде из уст прокурора, зачитавшей старые показания артиста на допросе.
Он тогда сообщил, что в 2013 году привлекался к уголовной ответственности по статье «Хулиганство», однако дело было прекращено в связи с амнистией.
Подробности того дела прокурор раскрывать не стала, сообщает газета «Известия».
На заседании суда, состоявшемся 31 августа, Ефремов рассказал, что его воспоминания начинаются с момента прихода к следователю, пишет издание. При этом он отказался освежать их своей памяти из опасения «что-то придумать».
Актер также заявил, что признал вину в ДТП «из-за похмелья». «Я признал вину, потому что был с похмелья и из всех утюгов, телевизора говорили, что «я — убийца», — цитирует его РЕН ТВ.
Напомним, 31 августа суд заслушал показания еще двух свидетелей ДТП, которых представил Эльман Пашаев, адвокат Ефремова. Все они утверждают, что актера в момент смертельного ДТП за рулем не было. Но сам Ефремов потерял всякую надежду на правосудие и сравнил себя с осужденным на смертную казнь. Он попросил суд исполнить его последнюю волю: провести экспертизу ДНК машины.
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