Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

В воскресенье и в понедельник ночью в столице ожидается порывистый ветер, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности.

Москвичей предупредили, что с 9 часов 30 августа до 6 часов 31 августа возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр также объявил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье, где предупреждение о порывистом ветре действует с 03.00 30 августа до 00. 00 31 августа.

Кроме того, жители Московской области предупреждены о грозе до 12.00 воскресенья и о дожде — с 6 до 15.00 воскресенья, сообщается на сайте ведомства.

Ранее «Ридус» писал о том, что начало сентября в столице и окрестностях будет достаточно теплым. Температура начнет расти в воскресенье. Однако ярких, солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник, 31 августа, прогнозируется повышение температуры до +25 градусов.