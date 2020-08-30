Турецкие отели пытаются компенсировать убытки за счет поддельного алкоголя

Огромное количество поддельного алкоголя конфисковали на складе одного из отелей курортного города Сиде в турецкой Анталье.

В ходе обыска правоохранители обнаружили больше тонны контрафактной алкогольной продукции: 654 литра водки, 388 литров ракы и 111 литров джина.

Как сообщает Нurriyet, прокуратура выписала управляющему гостиницей штраф в 111 486 турецких лир.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, действия представителей турецких властей в данном случае носили, скорее, поучительный характер, поскольку штрафные санкции оказались небольшими.

В интервью ФАН эксперт пояснил, что государству невыгодно «уничтожать курицу, которая несет золотые яйца».

По его словам, владельцы курортных отелей в Турции понесли большие убытки во время пандемии и решили компенсировать их за счет продажи паленого алкоголя. «Предприниматели считают, что туристы все выпьют и все съедят», — сказал изданию политолог.

Перенджиев отметил, что в Турции госорганы действуют по двойным стандартам, отслеживая нарушения, но в то же время понимая, что владельцам заведений, живущим за счет туристов, деваться некуда. Поэтому предпринимателям дают понять, что нельзя выставлять свои хитрости напоказ.

Ранее «Ридус» писал о том, что вернувшаяся с отдыха в Турции российская туристка рассказала, как изменилось питание по системе «шведского стола» в отелях из-за пандемии COVID-19. Она призналась, что голодным, конечно, никто не ходит, но о былых временах остается только вспоминать.

Также сообщалось, что в Турции гиды придумали сомнительный, но эффективный способ продажи экскурсий. Им на выручку пришла пандемия коронавирусной инфекции и незнание отдыхающими местных правил и законов. В первый же день тура гиды заявляют путешественникам, что им необходимо приобрести экскурсию, после чего им в ваучерах поставят синюю печать, без которой они не смогут даже выйти из отеля на улицу.