За первые сутки по трассе «Таврида» проехало более 30 тысяч машин
- 29 августа 2020, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя за первые сутки проехали более 30 тысяч автомобилей.
Причем половина этого потока прошла в сторону Севастополя либо в обратном направлении в объезд Симферополя.
Как сообщает Минтранс РФ, данные получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя.
В ведомстве уточнили, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехало 15,3 тысячи машин. Из них в сторону Севастополя направлялись 10 378 автомобилей, а в сторону Керчи — 4922.
До запуска движения по четырем полосам «Тавриды» весь этот поток шел через Симферополь, перегружая городскую дорожную сеть.
Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район, подчеркнули в министерстве.
Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку автодороги «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь. Глава государства обратил внимание, что на этой трассе необходимо построить больше съездов для удобства туристов.
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