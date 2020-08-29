За первые сутки по трассе «Таврида» проехало более 30 тысяч машин

По трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя за первые сутки проехали более 30 тысяч автомобилей.

Причем половина этого потока прошла в сторону Севастополя либо в обратном направлении в объезд Симферополя.

Как сообщает Минтранс РФ, данные получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя.

В ведомстве уточнили, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехало 15,3 тысячи машин. Из них в сторону Севастополя направлялись 10 378 автомобилей, а в сторону Керчи — 4922.

До запуска движения по четырем полосам «Тавриды» весь этот поток шел через Симферополь, перегружая городскую дорожную сеть.

Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район, подчеркнули в министерстве.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку автодороги «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь. Глава государства обратил внимание, что на этой трассе необходимо построить больше съездов для удобства туристов.