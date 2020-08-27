Путин открыл движение по новому участку трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку автодороги «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.



«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы „Таврида“. Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент России, заслуживает самой высокой оценки», — отметил чиновник.

Путин обратил внимание, что на трассе «Таврида» необходимо построить больше съездов для удобства туристов.

Перед началом строительства трассы по всей протяженности автодороги были проведены археологические изыскания и проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Учеными были обнаружены остатки нескольких поселений, относящихся к периодам среднего бронзового века, к эпохе эллинизма (IV—III вв. до н. э), ко времени процветания Римской империи, а также к позднеантичной и хазарской эпохам.

Также специалисты обнаружили в этих местах остатки десяти бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Воины были перезахоронены в братской могиле в селе Ленинское.