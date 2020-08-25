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«Барселона» соберет экстренное заседание из-за ухода Месси

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© Twitter

© Twitter

Руководство «Барселоны» официально подтвердило решение аргентинца Лионеля Месси уйти из команды. Однако клуб намерен побороться за сохранение своей главной звезды и самого яркого из воспитанников собственной футбольной академии. В ближайшее время в экстренном порядке на заседание соберется совет директоров, пишет Football Espana.

Месси ранее дал понять, что готов воспользоваться пунктом контракта с «Барсой», который допускает возможность расторжения соглашения в конце каждого сезона в одностороннем порядке. Источник Football Espana сообщает, что президент клуба Хосеп Мария Бартомеу собирается заблокировать это решение футболиста юридическим путем.

Аргентинский нападающий ранее в беседе с новым главным тренером «Барселоны» Роналдом Куманом признался, что потерял уверенность в себе и в команде после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов UEFA. Месси не видит своего будущего в каталонском клубе.

Решение Месси уже поддержал бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль. «Уважение и восхищение, Лео. Целиком и полностью поддерживаю тебя, друг», — написал он в Twitter.

Лионель Месси — воспитанник академии «Барселоны». За все годы в большом футболе, а он играет с 17 лет, аргентинец не изменял каталонскому клубу. Разве только надевал футболку национальной сборной.

Все титулы нападающего связаны с «Барсой». В свои 33 года он — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Список различных наград аргентинца практически бесконечен. Его по праву можно назвать одним из лучших футболистов в истории.

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