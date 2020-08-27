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Воскресенье принесет в столицу потепление до начала сентября

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© Twitter

© Twitter

Начало сентября в столице и окрестностях будет достаточно теплым. Температура начнет расти в воскресенье. Однако ярких, солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник прогнозируется существенное повышение температуры — будет 25 градусов. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая первого сентября», — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Дневные температуры в этот период составят около 20 градусов. Ночью прохладнее — 9−14. И солнечные дни, к сожалению, остались в прошлом. Будет облачно, временами ожидаются осадки.

«Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни. Будет облачно с пояснениями, с небольшими дождями», — отметил Вильфанд.

По его словам, минувшая среда стала самым дождливым днем.

И это — замечательно, добавим от себя. Поскольку повторения потопа, который случился в Москве 26 июля, совсем не хочется.

Досталось и пешеходам, которые брели местами по пояс в воде, и автомобилистам, иногда залезавшим на крыши своих машин.

Из-за подтопления пришлось закрыть даже филиал Третьяковки на Крымском валу.

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