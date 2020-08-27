Воскресенье принесет в столицу потепление до начала сентября
- 27 августа 2020, 01:11
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Начало сентября в столице и окрестностях будет достаточно теплым. Температура начнет расти в воскресенье. Однако ярких, солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В понедельник прогнозируется существенное повышение температуры — будет 25 градусов. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая первого сентября», — цитирует слова синоптика РИА Новости.
Дневные температуры в этот период составят около 20 градусов. Ночью прохладнее — 9−14. И солнечные дни, к сожалению, остались в прошлом. Будет облачно, временами ожидаются осадки.
«Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни. Будет облачно с пояснениями, с небольшими дождями», — отметил Вильфанд.
По его словам, минувшая среда стала самым дождливым днем.
И это — замечательно, добавим от себя. Поскольку повторения потопа, который случился в Москве 26 июля, совсем не хочется.
Досталось и пешеходам, которые брели местами по пояс в воде, и автомобилистам, иногда залезавшим на крыши своих машин.
Из-за подтопления пришлось закрыть даже филиал Третьяковки на Крымском валу.
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