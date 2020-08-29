Раскрыты доходы худруков московских театров
- 29 августа 2020, 17:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Согласно данным деклараций, предоставленным в 2019 году художественными руководителями столичных театров, самым богатым из них оказался Геннадий Хазанов, возглавляющий «Московский государственный театр Эстрады».
Его доходы составили 64,5 миллиона рублей. Он владеет земельным участком и домом в Латвии, половиной квартиры в России площадью 64,8 кв. м. и автомобилем марки Lexus LS600 H. Кроме того, в его пользовании находятся дачный земельный участок, квартира и апартаменты.
Второе место по заработкам занимает худрук «Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Она указала в декларации 34,8 млн рублей, а также половину квартиры в России площадью 124,9 кв. м., квартиру 112,3 кв. м., две квартиры в Болгарии, пять земельных участков в России, гараж, баню и автомобиль марки Mercedes-Benz.
Замкнувший тройку лидеров худрук «Театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров задекларировал 30,2 млн рублей, дачный участок и дом, а также половину квартиры площадью 61 кв. м.
На четвертой строчке в списке расположился худрук «Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя» Кирилл Серебренников, заработавший в 2019 году 25,6 млн рублей. В качестве имеющейся у него собственности он указал квартиру в Германии площадью 100 кв. м., квартиру в России площадью 44,2 кв. м. и автомобиль Toyota Camry.
Совсем немного отстал от Серебренникова худрук «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков, доход которого составил 25,5 млн рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 76,5 и 104 кв. м., а также двумя автомобилями марки Mercedes-Benz.
Чуть более 19 миллионов рублей заработал в 2019 году Константин Богомолов, возглавляющий «Московский драматический театр на Малой Бронной». В его собственности находятся две квартиры.
Как свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы, худрук «Московского театра «Et Cetera» Александр Калягин задекларировал доход в размере 9 миллионов рублей, а также дом и земельный участок в Латвии, дачный дом и земельный участок в России общей площадью более 2 тысяч кв. м. и автомобиль Lexus LS600.
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