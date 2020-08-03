Раскрыт источник многомиллионных доходов Сергея Гармаша

Уход Сергея Гармаша из «Современника», которому он отдал 36 лет своей жизни, вряд ли существенно отразится на его материальном положении.

Дело в том, что доходы артиста от концертных выступлений, рекламы и других видов деятельности значительно превышают размер его зарплаты в театре.

Как сообщает kp.ru, в свое время актер оформил ИП, чтобы легализовать свои доходы, а часть его контрактов оформлена через Госзакупки.

По данным издания, на счету ИП Гармаш значатся 10 государственных закупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей. Эти деньги артист заработал за 5 лет, выступая в Воронежском концертном зале, Мариинском театре, Санкт-Петербургской филармонии, Красноярском театре оперы и балета, а также в Свердловской и Карельской филармониях. За каждый выход на сцену Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

В частности, более полумиллиона рублей он заработал, дважды выступив в Красноярском театре в качестве чтеца.

При этом наибольшую прибыль Гармашу приносит реклама. С 2016 по 2018 годы он получил более 96 млн рублей за участие в трех рекламных заказах. Его гонорар за фотосессии составлял 1,2 млн рублей, а за видеосъемки — 6 млн.

Не нужно забывать, что актер продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, а также занимается строительным бизнесом и продажей недвижимости.

Как сообщал ранее «Ридус», причиной своего расставания с коллективом «Современника» Сергей Гармаш назвал сложившуюся в нем после смерти многолетнего худрука Галины Волчек «чудовищную ситуацию».