Названо необычное «лекарство» от аллергии

Домашние животные могут быть «лекарством» от аллергии, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что дети, общающиеся с собаками, кошками и другими домашними питомцами, дышат их шерстью и эпителием, получая таким образом «прививку от аллергии».

По словам Мясникова, у таких детей реже обнаруживаются бронхиальная астма и аллергические реакции. Он добавил, что во многих странах детей целыми классами специально вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с коровами, козами или лошадьми. Помимо благотворного психологического и воспитательного эффекта, эти поездки также способствуют снижению риска возникновения аллергии.

Врач добавил, что животные воспитывают в ребенке ответственность и дисциплину. Поэтому он призвал родителей разрешать детям заводить домашних питомцев, даже несмотря на потенциальные неудобства, пишет РИА Новости.

Как сообщал ранее «Ридус», в ответ на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского избавляться от домашних животных, чтобы снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции, доктор Мясников отметил, что для передачи COVID-19 от человека к животному и обратно вирусу необходимо совершить сложную цепочку мутаций. Врач призвал сохранять здравомыслие и быть сострадательными к домашним питомцам.