Дороги и тротуары в Москве помоют шампунем

Столичные дороги и тротуары будут тщательно промыты 29 августа с использованием специального шампуня, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, это моющее средство применяется для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений.

«Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут промыты в субботу со специальным шампунем», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами. При этом он заверил, что моющее средство, которое будет использоваться, абсолютно безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустят поезда, оснащенные обеззараживающим ультрафиолетом.