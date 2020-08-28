найти ×
   
  • USD -0.60
    74.64
  • EUR -0.25
    88.74
СохранитьСохранено0
×

004498

Дороги и тротуары в Москве помоют шампунем

Small f1a6d446e0
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Столичные дороги и тротуары будут тщательно промыты 29 августа с использованием специального шампуня, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, это моющее средство применяется для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений.

«Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут промыты в субботу со специальным шампунем», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами. При этом он заверил, что моющее средство, которое будет использоваться, абсолютно безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустят поезда, оснащенные обеззараживающим ультрафиолетом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Как пандемия изменит армию и флот США
0036570читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
27041918читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID

Эти витамины обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

16090247читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

201841читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM