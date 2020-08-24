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В московском метро запустят поезда с обеззараживающим ультрафиолетом

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© mos.ru

© mos.ru

Компания АО «Метровагонмаш» выиграла конкурс на поставку для московского метрополитена 1360 новых вагонов до 2023 года включительно, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ведомстве обещают, что новые поезда будут двигаться более плавно и тише, чем их предшественники, а перевозить они смогут до 2,2 тысячи пассажиров одновременно.

Отмечается также, что сквозной проход и дверные проемы станут еще шире, а количество USB-зарядок увеличится в пять раз.

Значительно улучшится и система информирования пассажиров: внутри вагона под потолком появятся консольные LCD-мониторы, а для того, чтобы пассажиры уже на станции знали куда едет поезд, вагоны впервые оснастят широкими внешними информационными табло на бортах.

Кроме того, каждый вагон будет оснащен двумя мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Данная технология позволяет уничтожать вирусы и бактерии, говорится в сообщении.

Как писал ранее «Ридус», в ближайшее время камеры московского метро будут следить за пассажирами не только на станциях, но и в поездах. До конца текущего года видеокамеры, подключенные к системе распознавания лиц, разместят в 1,5 тысячи вагонов. В каждом из них появится по восемь камер.

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