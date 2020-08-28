Рошаль похвалил омских врачей, спасших Навальному жизнь

Знаменитый детский хирург Леонид Рошаль пристыдил сторонников оппозиции за критику в адрес омских врачей, которые лечили блогера Алексея Навального.

«Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших не-врачей резкую критику лечения Навального в Омске. Но медики сработали оперативно и профессионально», — цитирует Рошаля ТАСС.

Прославленный врач отметил, что его коллеги из Омска «в короткие сроки довели Навального до транспортабельного состояния», благодаря чему Алексея смогли отправить на лечение в Германию. При этом, отметил Рошаль, омские медики «еще десять часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.

«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», — заключил доктор.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что у Навального токсическое отравление.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил утром. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — утверждает Ярмыш.

Также сторонники Алексея Навального неоднократно обвиняли омских врачей в том, что они якобы намерено препятствовали транспортировке блогера за рубеж.

Однако, как следует из опубликованной накануне хронологии нахождения Навального в омской больнице, в задержке с транспортировкой виноваты исключительно немецкие медики. Подробнее об этом читайте в материале «Ридуса».



Ранее профессионализм омских врачей отметил телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что не видит оснований не доверять лечившим блогера Алексея Навального омским врачам, равно как и немецким врачам из клиники Charite.