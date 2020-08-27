Белозеров и Кобзев восстановят лесной фонд в Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали меморандум о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в восстановлении лесного фонда, а также обязуются контролировать соблюдение экологических норм при модернизации БАМа и Транссиба.

«Подписание меморандума станет новым этапом нашего взаимодействия для решения задач, поставленных президентом России. На встрече с главой государства мы отдельно договорились о предоставлении наших предложений по вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосстановления. В первую очередь — по соблюдению экологических норм при модернизации и строительстве объектов транспортной инфраструктуры в природоохранной зоне Байкала», — подчеркнул Кобзев.



Сегодня мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба более 100 лет назад. Работы включают в себя не только компенсационные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. Ключевой момент меморандума: ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем, — добавил Олег Белозеров.

Ранее Кобзев принял участие в церемонии передачи территориальным управлениям Министерства лесного комплекса Приангарья новых патрульных автомобилей.

Всего областные лесничества получили 21 единицу техники. Автомобили переданы в Ангарское, Балаганское, Братское, Заларинское, Илимское, Иркутское, Киренское, Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Нукутское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, Усольское, Чунское и Шелеховское территориальные управления.