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Кобзев передал иркутским лесничествам новые патрульные автомобили

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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в церемонии передачи территориальным управлениям министерства лесного комплекса Приангарья новых патрульных автомобилей.

Всего областные лесничества получили 21 единицу техники. Автомобили переданы в Ангарское, Балаганское, Братское, Заларинское, Илимское, Иркутское, Киренское, Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Нукутское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, Усольское, Чунское и Шелеховское территориальные управления.

Сохранение иркутских лесов — один из приоритетов работы областного правительства. В этом году нам удалось сократить площадь лесных пожаров в 10 раз по сравнению с предыдущим. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся! Техническая оснащенность частей, задействованных на тушении лесных пожаров и патрулировании лесов, должна быть максимальной, — заявил Кобзев.

Также он обсудил вопрос сохранения иркутских лесов с представителями РЖД, общественных и экологических организаций. Кобзев заверил, что РЖД примет активное участие в лесовосстановлении, обустройстве заказников и благоустройстве природных памятников Слюдянского мыса и мыса Шаманский. Кроме того, запланировано строительство очистных сооружений на железнодорожных станциях, расположенных в природоохранной зоне.

Соглашение о сотрудничестве РЖД и правительства Иркутской области должно быть подписано 27 августа.

«Нам удалось достичь взаимопонимания. Никаких сплошных и массовых рубок на Байкале не будет», — сказал Игорь Кобзев.

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