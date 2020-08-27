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00492

Школьников в Великобритании обязали носить маски

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Учащиеся средних школ в Англии, где все еще продолжается карантин в связи с коронавирусом, теперь будут обязаны носить маски во всех общественных местах, кроме классных комнат во время уроков.

Мы приняли это решение совместно со школами, где настаивали принять более строгую политику в отношении использования масок для лица в преддверии открытия школ в следующем месяце, — говорят местные власти.

В районах, где количество заболевших особенно велико, специалисты предлагают носить маски постоянно, даже на уроках. Также право на введение новых правил имеет руководство школы.

Большинство правил стандартны: измерение температуры на входе в учебное заведение, а также карантин для класса, где обнаружится заболевший.

Еще перед началом учебного сезона местные власти были обеспокоены возможными рисками распространения вируса среди учащихся, а также дальнейшего переноса болезни в семьи. По опыту других стран, где уже началась учеба, можно спрогнозировать, что даже несмотря на все средства защиты, новые вспышки вируса будут.

Также американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подверглись критике за изменение своих руководящих принципов по тестированию на коронавирус, заявив, что некоторые люди без симптомов не нуждаются в тестировании, даже если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на вирус.

Но за это решение экспертов CDC раскритиковали врачи и ученые, заявив, что бессимптомные люди — это те, кто должен быть проверен в первую очередь.

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