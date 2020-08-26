МИД РФ назвал бесперспективными попытки США вернуть санкции против Ирана

Мировое сообщество не признает права США восстанавливать санкции против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Совет Безопасности ООН не будет предпринимать каких-либо действий на основании американского обращения по этому поводу. Инициатива Вашингтона бесперспективна и юридически ничтожна, а путь, который выбрали Соединенные Штаты, лишь усугубляет ситуацию, заявило Министерство иностранных дел России по итогам дискуссии в СБ ООН 25 августа.

«Американские коллеги имели возможность убедиться, что международное сообщество решительно отвергает их притязания на использование соответствующего механизма, предусмотренного СВПД и резолюцией СБ ООН 2231. Привести его в действие может только участник СВПД. США к их числу не относятся, как они сами об этом неоднократно заявляли, подкрепляя слова соответствующими решениями и исполнительными актами. Эти шаги Вашингтона, представляющие собой существенное нарушение СВПД и резолюции СБ ООН 2231, вызывают всеобщее разочарование и осуждение», — сказано в заявлении МИД РФ.

Не может вызвать понимания и поддержки стремление США навязать мировому сообществу «свое ошибочное прочтение резолюции СБ ООН 2231», а также попытки «ускользнуть от ответственности» за допущенные «грубые нарушения своих обязательств», отметили в российском министерстве.

Председатель Совбеза ООН уже получил «ясные официальные сигналы» от многих членов СБ, которые не признают права Вашингтона инициировать процесс восстановления санкций против Ирана. США указали на юридическую и процедурную ничтожность действий, не имеющих ничего общего с задачей поддержания международного мира и безопасности

«Таким образом, инициатива США не имеет ни перспективы, ни правовых последствий», — сказано в заявлении.

МИД России озабочен тем, что вместо извлечения уроков из происходящего Вашингтон пытается обвинять Совбез ООН и его членов. При этом американская сторона выходит «за общепринятые рамки дипломатического общения».

«Оставшись по существу в одиночестве, США продолжают твердить о собственном „лидерстве“. Очевидно, что выбранный ими путь игнорирования реалий ведет только к усугублению ситуации», — подчеркнули в министерстве.

МИД России призвал Соединенные Штаты «принять это во внимание и вернуться на правильный путь».

20 августа Президент США Дональд Трамп поручил государственному секретарю Майку Помпео сообщить Совету Безопасности ООН о восстановлении санкций против Ирана. Ограничительные меры включают запрет на обогащение урана и оружейное эмбарго на 13 лет.