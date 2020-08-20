Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил государственному секретарю Майку Помпео сообщить Совету Безопасности ООН о восстановлении санкций в отношении Ирана. Они включают запрет на обогащение урана и оружейное эмбарго на 13 лет.

«Сегодня я даю распоряжение госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Трамп подчеркнул, что восстановление санкций позволит «существенно нейтрализовать Иран», а это «вернет мир на Ближний Восток».

В Государственной департаменте США уже заявили, что через 30 дней после уведомления ООН запретительные меры должны быть восстановлены.

«Госсекретарь Помпео поедет в Нью-Йорк 20−21 августа, чтобы уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления госсекретарем Помпео ряд санкций ООН будет восстановлен, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Также эмбарго на поставки оружия в Иран будет продлено еще на 13 лет», — цитирует РИА Новости заявление Госдепа.

Помпео ранее выразил надежду поддержку международным сообществом возобновления санкций ООН в отношении Ирана.

«Мы ожидаем, что эту резолюцию СБ ООН поддержат, мы рассчитываем на то, что любая другая страна мира будет следовать своим обязательствам и отнесется к этому серьезно», — заявил Помпео.

Официальный представитель генсека ООН ранее подтвердил информацию о предстоящей встрече Помпео и Гутерриша, подчеркнув, что принимать окончательное решение предстоит странам-членам организации.