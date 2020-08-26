В США вновь арестовали гражданина России

Власти Соединенных Штатов вновь обвинили российского гражданина в совершении киберпреступления. На этот раз в Лос-Анджелесе задержан Егор Крючков, которого подозревают в подкупе сотрудника некоей компании из Невады с целью загрузить в компьютерную систему вредоносную программу.

По данным Министерства юстиции США, 27-летний гражданин России действовал в составе преступной группы, пытавшейся получить беспрепятственный доступ к базе данных компании для дальнейшего шантажа.

«Гражданин России арестован по подозрению в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады. Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки в миллион долларов сотруднику компании за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу», — сказано в сообщении американского Минюста.

Попытка подкупа была предпринята в период с 15 июля по 22 августа нынешнего года. Арестовали Крючкова 24 августа. В США он приехал по туристической визе. Пока российское посольство не прокомментировало инцидент.

В начале июня по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов в Германии был арестован гражданин России Денис Казначеев. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег в интернете.