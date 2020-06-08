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Российского музыканта Дениса Казначеева арестовали в ФРГ по Запросу США

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© Facebook

© Facebook

Гражданина России Дениса Казначеева арестовали в Германии по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов. Американские власти требуют экстрадиции российского музыканта и диджея, обвиняя его в мошенничестве и отмывании денег в интернете.

«Поднимите шум! Я в этом невиновен. Пожалуйста, вытащите меня отсюда! Мне нужна помощь всех вас! Пожалуйста, помогите мне!» — написано на официальной странице Казначеева в Facebook.

Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине. Друзья подтверждают невиновность музыканта и полагают, что его личные данные были украдены и использованы для преступной деятельности. Однако неделю назад немецкие полицейские арестовали россиянина по запросу США.

Друзья Дениса попросили общественность подписать петицию, которая, возможно, позволит добиться освобождения под залог и исправить ужасную ошибку.

«Этим мы намереваемся остановить его безжалостную экстрадицию в США, где правовая система десятилетиями демонстрирует свою несостоятельность, коррупцию и несправедливость. Мы против выдачи невинных людей в США!» — написали авторы воззвания.

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