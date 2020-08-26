В Госдуме оценили перспективы «украинского пути» для Белоруссии

Если Белоруссия выберет путь Украины, то ее ждет гражданская война и полный развал экономики. Белорусская продукция не нужна никому, кроме России, западные страны интересуют лишь политические процессы, а не интеграция, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Если учесть, что около 80% белорусской сельхозпродукции поступает на российский рынок, то при повторении украинского сценария, когда закроются границы и разорвутся все экономические связи, ситуация в Белоруссии будет намного хуже, чем на Украине.

«Это не только нарушит наши отношения, но ввергнет в коллапс всю экономику Белоруссии. Как следствие, это безработица и гражданская война, как на Украине», — цитирует ФАН слова Водолацкого в онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь?».

Так называемая евроинтеграция лишь приведет к закрытию большей части промышленных предприятий Белоруссии, уверен депутат. Многие из них сейчас являются государственными, а процесс приватизации проходит довольно долго.

«Эти предприятия никому не нужны, продукция белорусских предприятий никому, кроме РФ, не нужна», — подчеркнул Водолацкий.

Он привел в пример Украину, которая ради мифической евроинтеграции уже лишилась ряда отраслей промышленности. Даже президент Владимир Зеленский признает, что страна «осталась у разбитого корыта».

«Он заявил, что Украина не может открывать COVID-госпитали, потому что нет средств. Президент расписался в своем бессилии. А Запад смотрит только на те процессы, которые ему интересны», — подчеркнул депутат.

Водолацкий добавил, что нынешние события в Белоруссии уже оказывают влияние на ее экономические, политические и социальные отношения с другими странами. Так, после забастовки на одном из крупнейших в мире предприятий по производству минеральных удобрений «Беларуськалий» их продукция стала замещаться конкурентами из Франции, Чехии и других стран. Вернуться на этот рынок будет очень сложно, поскольку потребители станут бояться внезапного неисполнения международных контрактов.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии. По словам Водолацкого, французский лидер совершенно очевидно заботится о безопасности собственной страны и «говорит от чистого сердца».

«Такие цветные революции приносят вред Европе. Экономические показатели находятся ниже, чем в 2014 году. Если в Белоруссии начнется цветная революция — вся Европа заполыхает. Европа должна образумиться и поставить США ультиматум», — уверен Водолацкий.

Тем временем российский МИД осудил действия властей Литвы, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и дестабилизируют обстановку. Попытки «тушить пожар керосином» могут быть опасны и для самого Вильнюса.