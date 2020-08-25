МИД РФ обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии

Действия властей Литвы в отношении соседней Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела другого государства. Фальшивое желание «помочь белорусам» на самом деле приводит к дестабилизации обстановки в стране. Официальный Вильнюс пытается навязать белорусскому народу «правильное решение», вместо того чтобы дать ему возможность самому решать собственную судьбу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает „с волнением“, какими средствами власть „борется со своим народом“, которому, дескать, „угрожает опасность“. Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в „неуважении к своему народу“, по меньшей мере, неуместны», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В документе подчеркивается, что заявления о «нелегитимности» выборов в Белоруссии, публичное представление Александра Лукашенко в качестве «бывшего президента» и введение против него санкций «трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства».

При этом «литовские мастера политических интриг» призывают «к решительным международным действиям» против Минска, предоставили другому кандидату в президенты убежище на своей территории. Сейчас они организуют встречи претендента на власть не только с руководством самой Литвы, но и с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.

«Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов», — сказано в заявлении официального представителя МИД РФ.

Накануне в Вильнюсе первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской. Они обсудили способы «укрепления демократии и прав человека» в Белоруссии.