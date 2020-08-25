Представитель Госдепа обсудил с Тихановской «укрепление демократии»
- 25 августа 2020, 03:07
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Беседа о способах «укрепления демократии и прав человека» в Белоруссии состоялась между первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской. Встреча прошла в столице Литвы — Вильнюсе.
«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Госдепартамента США.
Бигэн подтвердил приверженность Соединенных Штатов «суверенитету и территориальной целостности Белоруссии», а также «суверенному праву народа страны» на определение своего будущего и выборы «собственных лидеров».
По официальным данным ЦИК Белоруссии, Светлана Тихановская набрала на выборах президента 10,12% голосов. Результатов она не признала и уехала в Литву, откуда общается с народом. Оппозиция объявила бывшую домохозяйку победителем и законным президентом.
В Белоруссии с 9 августа проводятся акции протеста с призывами пересмотреть результаты президентских выборов. Несогласованные мероприятия привели к столкновению протестантов с правоохранительными органами.
Западные страны оказывают моральную и финансовую поддержку протестантам. Тем временем президент Лукашенко говорит об «угрозе вмешательства» во внутренние дела Белоруссии и даже о вероятном военном вторжении. На границе с Литвой в полную боевую готовность приведены войска.
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