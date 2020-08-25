найти ×
   
  • USD
    74.42
  • EUR
    87.90
СохранитьСохранено0
×

105252

Представитель Госдепа обсудил с Тихановской «укрепление демократии»

Small a73d41983d
© Telegram/Александр Коц

© Telegram/Александр Коц

Беседа о способах «укрепления демократии и прав человека» в Белоруссии состоялась между первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской. Встреча прошла в столице Литвы — Вильнюсе.

«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Госдепартамента США.

Бигэн подтвердил приверженность Соединенных Штатов «суверенитету и территориальной целостности Белоруссии», а также «суверенному праву народа страны» на определение своего будущего и выборы «собственных лидеров».

По официальным данным ЦИК Белоруссии, Светлана Тихановская набрала на выборах президента 10,12% голосов. Результатов она не признала и уехала в Литву, откуда общается с народом. Оппозиция объявила бывшую домохозяйку победителем и законным президентом.

В Белоруссии с 9 августа проводятся акции протеста с призывами пересмотреть результаты президентских выборов. Несогласованные мероприятия привели к столкновению протестантов с правоохранительными органами.

Западные страны оказывают моральную и финансовую поддержку протестантам. Тем временем президент Лукашенко говорит об «угрозе вмешательства» во внутренние дела Белоруссии и даже о вероятном военном вторжении. На границе с Литвой в полную боевую готовность приведены войска.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
28090899читать позжечитаю позже
Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
45032885читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

43338674читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

34767964читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM