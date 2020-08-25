Вакцина от COVID-19 поступит в медучреждения Москвы до 3 сентября

Вакцина для прививок от коронавирусной инфекции должна поступить в медицинские учреждения Москвы до 3 сентября. Уже со следующего дня может начаться вакцинация добровольцев. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

«Мы должны согласно всем документам до 3 сентября развести вакцину по центрам. Если мы третьего развезем, а мы ее развезем, то четвертого-пятого никто не запрещает начать вакцинацию добровольцев», — цитирует РИА Новости слова Гинцбурга.

Министерство здравоохранения России 25 августа выдало НИЦЭМ разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». Ранее уже сообщалось, что участники третьего этапа испытаний пройдут все процедуры без госпитализации, будут застрахованы и получат компенсацию.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее производство было начато параллельно с третьим этапом испытаний. «Спутник V» будут вводить двумя инъекциями с интервалом в 21 день. Разработчики утверждают, что защитные свойства препарата будут сохраняться в течение двух лет.

«Спутник V» включен в перечень лекарственных препаратов, распределение которых регулируется государством, чтобы контролировать поставки во все регионы и избежать дефицита. Более 20 государств уже прислало заявки на получение российской вакцины. Среди них, к примеру, Мексика, которая выразила готовность участвовать в третьем этапе испытаний.