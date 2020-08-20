Мексика будет участвовать в испытании российской вакцины от COVID-19

Мексика проявила интерес к участию в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард после встречи с послом России Виктором Коронелли.

«Я благодарен послу РФ Виктору Коронелли за его визит в министерство. Мы говорили о вакцине „Спутник V“. Я выразил нашу заинтересованность в участии в третьей фазе испытаний ради скорейшего получения вакцины в Мексике», — написал глава мексиканского МИД в Twitter.

Эбрард назвал встречу с послом России «очень хорошей». «Мы движемся вперед!» — подчеркнул он.



Как ранее заявили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участники третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» будут проходить все процедуры амбулаторно. Их застрахуют и выплатят компенсацию.

Производство вакцины началось 15 августа. Об этом сообщил Минздрав России.