Белоруссия приведет в высшую готовность воинские части на западе страны

Министерство обороны Белоруссии с 24 августа приведет в высшую боевую готовность некоторые воинские части в рамках масштабных тактических учений в Гродненской области у границ Литвы. На службу будут призваны военнослужащие запаса.

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РБ.

Целью учений является оценка способности и готовности войск «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки». Ранее сообщалось, что маневры завершатся 31 августа.

Об угрозе внешнего вторжения с западного направления в последние дни неоднократно заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер страны подчеркивал, что планированием и направлением операции занимаются Соединенные Штаты. Европейские даржавы им «лишь подыгрывают».

21 августа Лукашенко заявил о создании «специального центра под Варшавой» и планах противников «отсечь Гродно». Именно поэтому было принято решение о переброске войск на запад страны.

«Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно. Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что предупредил о возможной угрозе президента России Владимира Путина и напомнил о существовании договора в рамках ОДКБ и Союзного государства, согласно которому российская армия может помочь Беларуси при внешнем вторжении.



В Гродно, по словам Лукашенко, 15 августа были переброшены подразделения десантных войск. 17−20 августа в Гродненской области возле атомной электростанции прошли учения ракетных войск и артиллерии. 19 августа глава государства дал поручение «следить за передвижениями» войск НАТО в Польше и Литве.

21 августа стало известно о тактических учениях на западе Белоруссии, а министр обороны Виктор Хренин пообещал «никому не отдать родную землю». На следующий день Лукашенко отдал приказ Минобороны «реагировать без предупреждения» на нарушения государственной границы на западе.

О возросшей активности разведывательной авиации потенциального противника заявил 24 августа заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.