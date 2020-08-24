Экс-управляющему «Трансаэро» вынесли приговор за содействие в хищениях

Бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за содействие сокрытию фактов хищения денежных средств и имущества авиакомпании на миллиард рублей.

Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«Суд признал Котова виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации», — пояснила она агентству.

По ее словам, временно исполняя обязанности управляющего, Котов бездействовал, что содействовало сокрытию многочисленных фактов хищений в виде растраты денежных средств и незаконного отчуждения имущества.

В результате более чем 6000 работников не были выплачены выходные пособия, средний месячный заработок на период трудоустройства и задолженность по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Как отмечает «Интерфакс», ранее Марковская рассказала, что в августе 2018 года по ходатайству следствия был заочно арестован бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, объявленный в международный розыск. Котова арестовали в октябре того же года.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года Следственный комитет добился погашения задолженности по заработной плате перед сотрудникам авиакомпании «Трансаэро». В общей сложности представители признанного банкротом авиапредприятия выплатили 625 миллионов рублей.

Напомним, финансовые трудности у одной из крупнейших авиакомпаний России начались в 2015 году, когда перевозчик приостановил выполнение полетов из-за образовавшейся кредитной задолженности объемом в 250 миллиардов рублей.

В декабре того же года Арбитражный суд Петербурга запустил процедуру банкротства компании.

Два года спустя «Трансаэро» официально признали банкротом, в связи с чем в компании было введено конкурсное управление.