Сотрудникам «Трансаэро» вернули долги на 625 млн рублей

Следственный комитет добился погашения задолженности по заработной плате перед сотрудникам авиакомпании «Трансаэро».

В общей сложности представители признанного банкротом авиапредприятия выплатили 625 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Ларисы Марковец.

Результатом проведенной работы стало погашение 5953 работникам авиакомпании задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 миллионов рублей, — заявила представитель СК.

Лариса Марковец уточнила, что общая сумма задолженности работодателя перед сотрудниками составляла 677 миллионов рублей.

По ее словам, ликвидировать значительную часть долга удалось за счет взаимодействия с конкурсным управляющим фирмы-банкрота и установления приоритета на закрытие зарплатных обязательств перед другими видами платежей.

Следствием принимаются исчерпывающие меры для полного восстановления трудовых прав граждан и погашения оставшейся задолженности, — добавила представитель СК.

Напомним, финансовые трудности у одной из крупнейших авиакомпаний России начались в 2015 году, когда перевозчик приостановил выполнение полетов из-за образовавшейся кредитной задолженности объемом в 250 миллиардов рублей.

В декабре того же года Арбитражный суд Петербурга запустил процедуру банкротства компании.

Два года спустя «Трансаэро» официально признали банкротом, в связи с чем в компании было введено конкурсное управление.