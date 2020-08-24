В США разрешили лечить COVID-19 плазмой выздоровевших пациентов

По данным Института социологии РАН, на территории РФ постоянно находятся порядка 5-6 млн трудовых мигрантов. Около миллиона из них из-за коронакризиса сейчас не имеет работы, но по оценке экспертов, это положение не продлится долго.

«Они находят работу гораздо быстрее, чем россияне. Но даже несколько месяцев назад лишившиеся работы мигранты не хотели уезжать, они не сомневались, что скоро работу найдут, — мы проводили опросы. А те, кто собирался уехать, говорили, что через несколько месяцев вернутся», — сообщил kp.ru руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов института Владимир Мукомель.

Мукомель добавил, что для стабильного присутствия в России мигрантов есть объективные причины — в их родных странах ситуация с безработицей еще труднее, а РФ не хватает своих трудовых ресурсов. По словам социолога, в соседних странах на заработки в Россию готовы отправиться еще около миллиона человек, которые ждут открытия границ.

В то же время Федерация мигрантов России сообщает, что более миллиона человек, приехавших в РФ на работу, хотят покинуть страну. Строительный бизнес, который был одной из главных традиционных ниш для мигрантов на рынке труда, постепенно отказывается от их услуг. Так, компания «ВАД», занимающаяся строительством автодорог и других крупных объектов, на дорожных работах вполне обходится россиянами. В сфере дачно-коттеджного строительства иностранцев тоже вытесняют кадры из российской глубинки.

«У нас давно уже нет мигрантов. В основном — россияне из регионов. Почему? Такое требование заказчиков. Это едва ли не первый вопрос, который нам задают: „А кто будет строить?“ Кроме того, с мигрантами слишком много мороки: оформить разрешение на работу, оплатить патенты, найти жилье. А еще бывает, поедут в город — их патруль задержит», — сказал директор строительной компании «Зодчий» Игорь Провоторов.

Провоторов добавил, что если раньше иностранные рабочие соглашались на зарплату ниже, чем у россиян, то теперь стали требовать, чтобы им выплачивались те же деньги. Тем не менее, на крупных стройках в России иностранных рабочих довольно много — да и небольшим предприятиям вроде «Зодчего» без них тяжело:

«Сейчас самый сезон, вырос интерес к дачному строительству, заказов полно, а рабочих рук не хватает. Ни Украина не приехала, ни белорусы, ни ЛНР и ДНР — оказалось тяжело без них».

В сфере клининга иностранные работники — в основном из стран Средней Азии — тоже остаются востребованными.

«У нас работницы получают в месяц примерно 45 тысяч. Это побольше, чем кассиром в сетевых магазинах. Почему же тогда не идут на такую работу российские гражданки? Ответ прост: они, как и украинки и белоруски, предпочитают трудиться самостоятельно. На практике особого выигрыша по деньгам нет, зато — ощущение свободы», — сообщил директор клининговой компании Александр Стригун, основная масса уборщиц у которого прибыли в Россию из-за рубежа.

Коллега Стригуна, директор другой клининговой фирмы Светлана Еременко, также сообщила, что 90% ее сотрудников — мигранты: «Никто в кризис не уехал. Не только потому что трудно на самолет попасть, но и просто не хотят покидать Россию. Тут у многих уже дети в школах учатся».

В то же время ряд экспертов и политиков утверждает, что поток трудовых мигрантов в Россию скоро будет сокращаться. С постепенным подъемом экономики среднеазиатских государств - одного из главных источников иностранной рабочей силы - у их граждан появляются стимулы оставаться дома, а услуги тех, кто все же приедет в РФ, будут расти в цене.