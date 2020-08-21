Ученые заинтересовались плазмой крови переболевших коронавирусом
- 21 августа 2020, 17:40
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Давно известно, что переливание плазмы крови — это перспективный метод лечения многих заболеваний. Фактически первая Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Эмилю фон Берингу в 1901 году за его работу с использованием этого метода для лечения дифтерии.
Сегодня ученые понимают, что целебные свойства плазмы происходят от антител — белков в крови, которые распознают и уничтожают чужеродных захватчиков. Отсюда и цель вакцины — заставить организм вырабатывать больше этих защитных антител, уменьшить тяжесть инфекции или предотвратить ее, либо всё вместе.
Но что делать, если вакцины все еще нет?
Сейчас многие страны, и Россия в том числе, работают над созданием вакцины от COVID-19, но до ее появления может пройти не один год. Поэтому ученые испытывают и другие варианты лечения и предотвращения заболевания.
Например, терапия антителами обеспечивает потенциально эффективное лечение, считают эксперты. Когда разработка препарата в лабораторных условиях занимает много времени, иммунная система человека делает это за нас.
Наши тела оснащены большим числом В-клеток, способных вырабатывать огромное количество различных антител. Каждое из этих антител может распознавать различные инфекции.
Когда В-клетка распознает чужеродный вирус, например, SARS-CoV-2, она производит антитела, которые затем попадают в кровь, связываются с вирусами и защищают нас от инфекции.
Через три-четыре недели после того, как человек выздоравливает, врачи могут собрать эти антитела, сделав забор плазмы крови. В настоящее время часть медицинских институтов планирует провести эксперимент, который проверит, насколько такой способ эффективен для лечения пациентов с коронавирусом.
Несмотря на перспективность этого метода, он вряд ли когда-нибудь станет массово популярным, считает руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
Метод, может, и эффективный, но очень дорогостоящий. Для нас по-прежнему вакцина остается приоритетом. Важно понимать, что у антитела и вакцины разные задачи. Вакцина запускает иммунный ответ, заставляя иммунитет самостоятельно бороться с вирусом, не допуская заражения. А антитело работает уже после заражения, снижая риск возможных осложнений, — пояснил «Ридусу» ученый.
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