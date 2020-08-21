Ученые заинтересовались плазмой крови переболевших коронавирусом

Давно известно, что переливание плазмы крови — это перспективный метод лечения многих заболеваний. Фактически первая Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Эмилю фон Берингу в 1901 году за его работу с использованием этого метода для лечения дифтерии.

Сегодня ученые понимают, что целебные свойства плазмы происходят от антител — белков в крови, которые распознают и уничтожают чужеродных захватчиков. Отсюда и цель вакцины — заставить организм вырабатывать больше этих защитных антител, уменьшить тяжесть инфекции или предотвратить ее, либо всё вместе.

Но что делать, если вакцины все еще нет?

Сейчас многие страны, и Россия в том числе, работают над созданием вакцины от COVID-19, но до ее появления может пройти не один год. Поэтому ученые испытывают и другие варианты лечения и предотвращения заболевания.



Например, терапия антителами обеспечивает потенциально эффективное лечение, считают эксперты. Когда разработка препарата в лабораторных условиях занимает много времени, иммунная система человека делает это за нас.

Наши тела оснащены большим числом В-клеток, способных вырабатывать огромное количество различных антител. Каждое из этих антител может распознавать различные инфекции.

Когда В-клетка распознает чужеродный вирус, например, SARS-CoV-2, она производит антитела, которые затем попадают в кровь, связываются с вирусами и защищают нас от инфекции.

Через три-четыре недели после того, как человек выздоравливает, врачи могут собрать эти антитела, сделав забор плазмы крови. В настоящее время часть медицинских институтов планирует провести эксперимент, который проверит, насколько такой способ эффективен для лечения пациентов с коронавирусом.

Несмотря на перспективность этого метода, он вряд ли когда-нибудь станет массово популярным, считает руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.