Власти США будут добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву

Власти Соединенных Штатов намерены повторно поставить вопрос о вынесении смертного приговора Джохару Царнаеву — участнику организации террористического акта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

«Мы сделаем все необходимое. Доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — цитирует его слова AP.

Два взрыва в центре Бостона 15 апреля 2013 года вблизи финиша ежегодного марафона унесли жизни трех человек. Более 260 были ранены.

Полиция спустя несколько дней разыскала и попыталась задержать братьев Царнаевых, которых подозревали в организаторов взрывов. Старший — Тамерлан — при этом погиб, младший — Джохар получил ранение и был арестован. Уже 8 апреля 2015 года суд признал его виновным по всем 30 пунктам обвинения, а в июне приговорил к смертной казни.

Однако защита оспорила решение суда. С 2016 года рассматривалось ходатайство о пересмотре дела, и 31 июля 2020 года оно было удовлетворено. Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти должны повторно потребовать вынесения смертного приговора.

Джохар Царнаев родился 22 июля 1993 года в Киргизии. После распада СССР семья переехала в Дагестан, а в 2002 году — в США. Юноша на момент теракта учился в колледже Массачусетского университета и имел американское гражданство.

В момент задержания он пытался застрелиться, но попытка оказалась неудачной. Джохар лишился возможности говорить. Собираясь умирать, он написал на лодке, в которой его нашли, что хотел отомстить за смерть мусульман в Афганистане и Ираке от рук американских солдат, не жалеет о смерти брата, который попадет в рай, как смертник-шахид.