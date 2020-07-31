Совершившему теракт в США Царнаеву отменили смертный приговор

Апелляционный суд отменил смертный приговор гражданину США Джохару Царнаеву, осужденному в июне 2015 года за теракт на Бостонском марафоне.

«Дело передано в окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — приводит РИА Новости решение суда.

Напомним, Царнаев и его брат Тамерлан, застреленный при задержании, обвинялись в совершении теракта в апреле 2013 года, жертвами которого стали три человека, а более 280 были ранены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вердикт суда США, приговорившего к смертной казни Джохара Царнаева, спектаклем, разыгранным под видом борьбы с терроризмом. Кадыров выразил сомнение в том, что братья Царнаевы совершили этот теракт без ведома спецслужб США.

Как сообщал ранее «Ридус», Джохар Царнаев прибыл в США вместе с семьей в начале 2000-х годов. Американским гражданином Царнаев стал 11 сентября 2012 года.