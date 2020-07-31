Совершившему теракт в США Царнаеву отменили смертный приговор
- 31 июля 2020, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Апелляционный суд отменил смертный приговор гражданину США Джохару Царнаеву, осужденному в июне 2015 года за теракт на Бостонском марафоне.
«Дело передано в окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — приводит РИА Новости решение суда.
Напомним, Царнаев и его брат Тамерлан, застреленный при задержании, обвинялись в совершении теракта в апреле 2013 года, жертвами которого стали три человека, а более 280 были ранены.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вердикт суда США, приговорившего к смертной казни Джохара Царнаева, спектаклем, разыгранным под видом борьбы с терроризмом. Кадыров выразил сомнение в том, что братья Царнаевы совершили этот теракт без ведома спецслужб США.
Как сообщал ранее «Ридус», Джохар Царнаев прибыл в США вместе с семьей в начале 2000-х годов. Американским гражданином Царнаев стал 11 сентября 2012 года.
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