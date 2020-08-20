В Омск к Навальному направят врачей из Москвы

Возможность транспортировки блогера Алексея Навального в другую больницу может оценить лишь консилиум врачей. Уже 21 августа в Омск для этого прибудут из Москвы анестезиологи-реаниматологи, а также нейрофизиологи центров имени Пирогова и имени Бурденко. Перевести пациента в другое медицинское учреждение лишь по желанию родственников невозможно, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

В областном Минздраве отметили, что Навальный находится в естественной коме в стабильно тяжелом состоянии. Окончательный диагноз еще не установлен, однако исключены инсульт, инфаркт, коронавирус и черепно-мозговая травма.

«Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое. Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована. Обеспечен доступ в реанимацию супруги пациента», — сообщили в Минздраве.

О готовности оказать помощь российскому оппозиционеру уже заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако запрос об этом должен поступить из России.