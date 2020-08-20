Макрон и Меркель пообещали помощь и убежище Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили озабоченность в связи с инцидентом, который произошел 20 августа с блогером Алексеем Навальным. Обе страны готовы оказать медицинскую помощь и поддержку российскому оппозиционеру. Об этом лидеры двух государств заявили на совместной пресс-конференции по итогам встречи во французском форте Брегансон — летней президентской резиденции.

«По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался. Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией. Мы с канцлером обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким по части медицины, убежища и защиты», — цитирует ТАСС слова Макрона.

Президент Франции подчеркнул важность тщательного расследования инцидента, за которым они с Меркель собираются «бдительно следить».

«Что касается Франции, то же касается и Германии — мы готовы оказать медицинскую помощь также в немецких больницах», — сказала Меркель, подчеркнув при этом, что запрос на такую помощь «должен прозвучать из России».

Канцлер Германии пожелала Навальному скорейшего выздоровления. Расследование инцидента, по ее мнению, не должно быть секретным.

«Должно быть срочно прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать», — подчеркнула фрау Меркель.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Авиалайнер пришлось экстренно сажать в Омске, где оппозиционера отвезли на «скорой» в больницу.



Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока врачи не могут поставить диагноз. Уже проведены лабораторно-клинические исследования, консультации со специалистами, в числе которых — эксперты института Пирогова и института Бурденко. Исключены инфаркт и инсульт, травматические повреждения и инфекция. В прессе отметили, что последним политиком, за здоровьем которого так следили, был Сталин.