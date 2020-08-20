Врач отметил профессионализм своих коллег, спасающих Навального

Активист общественной организации «Деловая Россия», врач Муслим Муслимов объяснил, почему врачи отказываются называть официальный диагноз блогера Алексея Навального, который был госпитализирован сегодня в критическом состоянии.

«Врач справедливо отказался комментировать диагноз, — согласно ФЗ, который запрещает это делать без согласия пациента», — написал Муслимов на своей странице в Facebook.



Также общественник поблагодарил медицинские службы Омска за профессионализм.

«Экстренно приземлившийся самолёт ждала квалифицированная бригада скорой медицинской помощи. Потерявшему сознание салоне самолета пациенту была оказана первая медицинская помощь», — отметил Муслим Муслимов.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на то, что врачи реанимационного отделения Омской городской больницы № 1 наотрез отказываются говорить с ней о состоянии здоровья и диагнозе блогера.

В четверг, 20 августа, Ярмыш сообщила об экстренной госпитализации Алексея Навального из аэропорта Омска в больницу в связи с острым отравлением: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление».

Она напомнила что, год назад, когда Навальный отбывал свой очередной административный арест в московском спецприемнике, его отравили, хотя врачи настаивали на диагнозе «крапивница» (дерматит аллергического происхождения).

«Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила Ярмыш.