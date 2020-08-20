Депутат из списка «Умного голосования» заподозрен в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Парламентария подозревают в хищении двух миллионов рублей при премировании своего помощника Ирины Кузнецовой. Как заявила представитель СК РФ Юлия Иванова, сейчас решается вопрос о помещении Шереметьева под стражу.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020-го ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании Кузнецовой на суммы от 350 тысяч до 600 тысяч рублей. Затем он просто присваивал эти деньги себе. В результате Шереметьеву удалось заработать около двух миллионов рублей.

В столичной прокуратуре сообщили, что Олег Шереметьев фактически обманывал Кузнецову. Депутат говорил женщине, что премиальные предназначены для внештатных помощников, а потому их необходимо обналичивать и передавать ему.

«Ситуация очень печальная, — прокомментировал политолог Павел Данилин. — Очень неожиданно, что депутат высокого уровня занимался таким нелепым мошенничеством. Напомню, что он избрался в Мосгордуму во многом благодаря проекту „Умное голосование“, запущенному блогером Алексеем Навальным. Это, конечно, накладывает отпечаток на других участников „Умного голосования“. Возникают сомнения в их уровне компетентности и политических способностях. Очевидно, что Алексей Навальный особо не обращал внимания на качества тех людей, за которых он призывал голосовать своих сторонников. Просто Навальный действовал тогда в пику „Единой России“ и совершенно не задумывался о том, кого именно он поддерживает».

Напомним, ранее так же прошедшая в рамках «Умного голосования» депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова стала объектом насмешек со стороны интернет-юзеров из-за пренебрежительного обращения к информационной гигиене. В ходе заседания столичного парламента коммунистка процитировала фейковую новость известного сатирического издания «Панорама» о том, что Калуга к 2030 году войдет в состав Москвы.

А в конце минувшего года все избранные в рамках «Умного голосования» депутаты в полном составе проголосовали за принятие бюджета столицы, несмотря на декларируемую в ходе избирательной кампании критику подхода столичных властей к составлению московской казны, за что были массово высмеяны пользователями соцсетей.