«Где борьба?»: в Сети высмеяли Навального за провал «Умного голосования»

В Сети высмеяли участников проекта главы ФБК Алексея Навального «Умное голосование», которые стали депутатами Мосгордумы по итогам состоявшихся в сентябре выборов. На днях они в полном составе проголосовали за принятие бюджета столицы, несмотря на декларируемую в ходе избирательной кампании критику подхода столичных властей к составлению московской казны.

В итоге Алексею Навальному пришлось нелепо оправдываться перед избирателями, ведь ранее он обещал, что прошедшие в Мосгордуму с помощью «Умного голосования» депутаты будут изо всех сил отстаивать взгляды оппозиционно настроенных москвичей.

В неловком положении оказался и юрист ФБК Иван Жданов, который тоже во время избирательной кампании призывал москвичей поддержать участников проекта «Умное голосование».

Политолог Алексей Мартынов напомнил в интервью «Ридусу», что речи кандидатов во время предвыборной кампании зачастую расходятся с их реальной позицией: «Быть кандидатом в депутаты Мосгордумы, пускай и по проекту „Умное голосование“ Алексея Навального, и быть реальным депутатом московского парламента — это, как говорят в Одессе, две большие разницы».



В этом контексте очень забавно выглядит Навальный со своим „Умным голосованием“. Ради чего он это делал? Чтобы внести сумятицу в избирательную кампанию, устроить хайп имени самого себя на полмира, попытаться устроить беспорядки на московских улицах, после которых его простодушные сторонники попали под административную и даже уголовную ответственность, а сам Навальный вновь уехал в очередной отпуск за границу, — подчеркнул эксперт.

Напомним, выборы депутатов седьмого созыва Мосгордумы состоялись 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство в столичном парламента — 26 из 45 мандатов. Кандидатам от КПРФ досталось 13 мандатов, еще по три — у «Справедливой России» и «Яблока».