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«Где борьба?»: в Сети высмеяли Навального за провал «Умного голосования»

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В Сети высмеяли участников проекта главы ФБК Алексея Навального «Умное голосование», которые стали депутатами Мосгордумы по итогам состоявшихся в сентябре выборов. На днях они в полном составе проголосовали за принятие бюджета столицы, несмотря на декларируемую в ходе избирательной кампании критику подхода столичных властей к составлению московской казны.

В итоге Алексею Навальному пришлось нелепо оправдываться перед избирателями, ведь ранее он обещал, что прошедшие в Мосгордуму с помощью «Умного голосования» депутаты будут изо всех сил отстаивать взгляды оппозиционно настроенных москвичей.

В неловком положении оказался и юрист ФБК Иван Жданов, который тоже во время избирательной кампании призывал москвичей поддержать участников проекта «Умное голосование».

Политолог Алексей Мартынов напомнил в интервью «Ридусу», что речи кандидатов во время предвыборной кампании зачастую расходятся с их реальной позицией: «Быть кандидатом в депутаты Мосгордумы, пускай и по проекту „Умное голосование“ Алексея Навального, и быть реальным депутатом московского парламента — это, как говорят в Одессе, две большие разницы».

В этом контексте очень забавно выглядит Навальный со своим „Умным голосованием“. Ради чего он это делал? Чтобы внести сумятицу в избирательную кампанию, устроить хайп имени самого себя на полмира, попытаться устроить беспорядки на московских улицах, после которых его простодушные сторонники попали под административную и даже уголовную ответственность, а сам Навальный вновь уехал в очередной отпуск за границу, — подчеркнул эксперт.

Напомним, выборы депутатов седьмого созыва Мосгордумы состоялись 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство в столичном парламента — 26 из 45 мандатов. Кандидатам от КПРФ досталось 13 мандатов, еще по три — у «Справедливой России» и «Яблока».

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 14:21

    Ну и чему удивляться? Это система. Это неискушённые в политике могут удивляться. А искушённые относятся к парламентарной демократии ("мосгордумам" и прочим "думам") весьма сдержанно, но не потому, что она демократия, а потому, что она недостаточно демократична. Для простых людей парламенты представляют собой учреждения, которым их раз за разом убеждают передавать свою власть, но для контроля за которыми у них остается очень мало средств. Парламенты являются частью государственной машины, главное назначение которой состоит в обеспечении господства капитала над трудом. Революцию же обычно представляют как противоположность демократии, поскольку деятельность зловещего нелегального меньшинства разрушает волю большинства. Но как процесс, в котором люди через народные собрания и советы берут на себя управление своей жизнью, революция является гораздо более демократичной, чем все известные доныне формы организации.

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