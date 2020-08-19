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Генсек ООН и госсекретарь США обсудят санкции против Ирана

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© Public Domain Pictures

© Public Domain Pictures

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 20 августа примет в своей личной резиденции государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео. В ходе встречи будет обсуждаться намерение США запустить процедуру возвращения международных санкций в отношении Ирана.

О предстоящей беседе Гутерриша и Помпео заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что решение о законности американского запроса на возвращение санкций будут принимать страны-члены ООН, несмотря на выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки.

«Это является решением и темой для комментариев государств-членов», — цитирует ТАСС слова Дюжаррика.

Тему предстоящих переговоров госсекретаря США и генсека ООН также подтвердили дипломатические источники ТАСС.

О том, что Соединенные Штаты намерены запустить процедуру возвращения санкций ООН против Ирана 15 августа заявил президент Дональд Трамп. Перед этим Совет Безопасности не одобрил проект резолюции о продлении антииранского оружейного эмбарго: Россия и Китай проголосовали против, большинство стран решили воздержаться.

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