Ирландия не признала итоги выборов в Белоруссии

Результаты президентских выборов в Белоруссии нельзя считать легитимными в связи с запугиванием и арестами граждан до и после голосования. Ирландия не признает его итоги и не рассматривает их в качестве «истинного проявления демократической воли белорусского народа», заявил министр иностранных дел страны Саймон Коувени.

«Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Белоруссии и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами», — сказано в официальном заявлении главы МИД Ирландии.

Коувени подчеркнул, что Белоруссия находится вблизи границ Европейского союза, поэтому ирландцы внимательно следят за событиями в этой стране. Между белорусским и ирландским народами «существует тесная связь», и для всего международного сообщества крайне важно соблюдение демократических прав местных жителей, которые сами «должны выбирать свое будущее».

Коувени приветствует решение Европейского совета о созыве экстренного заседания по ситуации в Белоруссии.

Тем временем ОБСЕ направила правительству Белоруссии запрос на проведение переговоров с участием своего председателя, а также представителей Минска и оппозиционных лидеров.