найти ×
   
  • USD
    72.97
  • EUR
    86.47
СохранитьСохранено0
×

003033

Ирландия не признала итоги выборов в Белоруссии

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Результаты президентских выборов в Белоруссии нельзя считать легитимными в связи с запугиванием и арестами граждан до и после голосования. Ирландия не признает его итоги и не рассматривает их в качестве «истинного проявления демократической воли белорусского народа», заявил министр иностранных дел страны Саймон Коувени.

«Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Белоруссии и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами», — сказано в официальном заявлении главы МИД Ирландии.

Коувени подчеркнул, что Белоруссия находится вблизи границ Европейского союза, поэтому ирландцы внимательно следят за событиями в этой стране. Между белорусским и ирландским народами «существует тесная связь», и для всего международного сообщества крайне важно соблюдение демократических прав местных жителей, которые сами «должны выбирать свое будущее».

Коувени приветствует решение Европейского совета о созыве экстренного заседания по ситуации в Белоруссии.

Тем временем ОБСЕ направила правительству Белоруссии запрос на проведение переговоров с участием своего председателя, а также представителей Минска и оппозиционных лидеров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
350112928читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0029802читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

34767964читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

5711701читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM