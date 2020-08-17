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ОБСЕ предложила Белоруссии принять своего председателя

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© Telegram/Аександр Коц

© Telegram/Аександр Коц

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила в адрес белорусского правительства официальное предложение принять с визитом своего действующего председателя — премьер-министра Албании Эди Раму, а также министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая будет председателем ОБСЕ в следующем году. Темой встречи должно стать обсуждение ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов президента.

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер- министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ОБСЕ.

В заявлении также отмечается, что организация внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Стране необходим «открытый и конструктивный диалог», поэтому Эди Рама и Анн Линде хотят встретиться с правительством и с представителями оппозиции.

Тем временем самая крупная депутатская фракция Европейского парламента «Европейская народная партия» потребовала от Евросоюза назначить специального представителя для мирной передачи власти в Белоруссии. В заявлении партии сказано, что выборы белорусского президента не были свободными и справедливыми. Кроме того, «заслуживающие доверия отчеты» указывают, что победу на них одержала Светлана Тихановская, поэтому Александр Лукашенко не может быть признан действующим главой государства и должен стать персоной нон грата в ЕС.

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