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Канада не признала результаты президентских выборов в Белоруссии

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© Twitter/François-Philippe Champagne

© Twitter/François-Philippe Champagne

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна осуждает подавление мирных протестов и не признает результаты «фальсифицированных» президентских выборов в Белоруссии. Глава МИД призвал к новому, «свободному и справедливому» голосованию.

«Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию ОБСЕ», — написал Шампань в Twitter.

Министр добавил, что Канада «присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер» против мирных протестующих белорусов.

Франсуа-Филипп Шампань еще 15 августа выразил поддержку народу Белоруссии в беседе с оппозиционным кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.

Тем временем ОБСЕ уже направила правительству Белоруссии запрос на проведение переговоров с участием своего председателя с представителями Минска и оппозиционных лидеров.

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