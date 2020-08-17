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Меркель открестилась от разговора с Лукашенко

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Никаких телефонных переговоров между канцлером Германии и президентом Белоруссии не было с 9 августа. Так прокомментировал заявление Александра Лукашенко о беседе с Ангелой Меркель представитель правительства ФРГ.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — цитирует Reuters заявление немецкого кабинета министров.

Александр Лукашенко рассказал о звонке Меркель во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа. По словам белорусского лидера, немецкий канцлер хотела «поговорить». Также беспокоил президент Литвы и другие европейские лидеры, но он не готов в настоящее время общаться с ними.

«Уже вчера звонит Меркель: „Я хочу поговорить“. Эти — Науседа, там и прочие… мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — заявил президент Белоруссии.

При этом пресс-служба президента Литвы сообщила, что Ангела Меркель в телефонной беседе с Гитанасом Науседой рассказала о предстоящем обсуждении событий в Белоруссии с Владимиром Путиным, а так же о попытках связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам.

Тем временем ОБСЕ направила в адрес белорусского правительства официальное предложение принять с визитом своего действующего председателя — премьер-министра Албании Эди Раму, а также министра иностранных дел Швеции Анн Линде — будущего председателя организации. Темой встречи должно стать обсуждение ситуации в Белоруссии после президентских выборов.

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